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У всіх школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%

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П'ятниця 17 вересня 2021 12:26
У всіх школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80% Фото: в Києві вакциновані співробітники всіх шкіл (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Всі комунальні школи Києва зможуть працювати у разі введення "жовтої" зони адаптивного карантину. Там показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Показники вакцинації в школах підтягнули за останній тиждень.

Лідерами щеплень педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.

"Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів - 0,004%", - повідомили у КМДА.

Раніше повідомлялося, що у Київській області закриють школи, якщо в них буде недостатньо вакцинованих працівників. Дистанційного навчання не буде.

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