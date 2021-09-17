У всіх школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%
Всі комунальні школи Києва зможуть працювати у разі введення "жовтої" зони адаптивного карантину. Там показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Показники вакцинації в школах підтягнули за останній тиждень.
Лідерами щеплень педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.
"Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів - 0,004%", - повідомили у КМДА.
Раніше повідомлялося, що у Київській області закриють школи, якщо в них буде недостатньо вакцинованих працівників. Дистанційного навчання не буде.