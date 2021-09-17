Во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%

Все коммунальные школы Киева смогут работать в случае введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Показатели вакцинации в школах подтянули за последнюю неделю.
Лидерами прививок педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они имеют показатели более чем на 85%.
"Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее чем 0,1%, а среди учащихся - 0,004%", - сообщили в КГГА.
Ранее сообщалось, что в Киевской области закроют школы если в них будет недостаточно вакцинированных работников. Дистанционного обучения не будет.