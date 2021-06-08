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В школах и ТРЦ. В Херсоне на выходных откроют центры вакцинации: кто получит прививку

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Херсон, Вторник 08 июня 2021 11:30
В школах и ТРЦ. В Херсоне на выходных откроют центры вакцинации: кто получит прививку Фото: в Херсоне на выходных откроют центры вакцинации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В эту субботу в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 тех, что записались в лист ожидания в приложении или через сайт "Дия".

Об этом сообщает местное издание "Херсон типичный".

Директор Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминстрации Виктор Короленко заявил, что в лист ожидания записались больше 8 тысяч жителей области. В городе будут работать три центра вакцинации на базе школ и торгово-развлекательного комплекса.

"Они рассчитаны на большое количество людей, имеют достаточное количество выходов и санитарные условия для одновременного безопасного пребывания большого количества людей с соблюдением социальной дистанции", - отмечает издание.

По словам Короленко, на вакцинацию жителей области будут приглашать семейные врачи. Прививать будут вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovaс. На пунктах прививки будут дежурить правоохранители и бригады скорой помощи.

В среду специалисты облуправления Госпродпотребслужбы с врачами и полицейскими проверят локации для вакцинации на соответствие нормам.

Напомним, в течение минувших суток в Украине 48 161 человека привили против COVID-19. Одну дозу получили 43 137 человек, полностью иммунизированы - 5 024 человека.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса.

При этом в Евросоюзе вакцинировали от коронавируса около четверти взрослого населения.

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