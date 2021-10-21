В школе и Дворце искусств. Львов открывает новые центры вакцинации
Фото: во Львове откроют новые центры вакцинации в школе и дворце искусств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Начиная с 22 октября, во Львове увеличится количество пунктов вакцинации. В течение трех дней дополнительные центры будут работать в одной из школ города и во дворце искусств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.
По словам руководительницы городского управления здравоохранения Леси Кобецкой, пункты вакцинации расположили в:
- общеобразовательной школе №95, расположенной по адресу: улица Кавалеридзе, 15;
- Дворце искусств, что расположен по адресу: улица Коперника, 17.
Отмечается, что действовать они будут в течение пятницы, субботы и воскресенья с 10:00 до 18:30. В каждом пункте будут работать по одной бригаде.
Желающим вакцинироваться будут доступны вакцины:
- Pfizer;
- AstraZeneca;
- Coronavac.