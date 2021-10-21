У школі та палаці мистецтв. Львів відкриває нові центри вакцинації
Фото: у Львові відкриють нові центри вакцинації у школі та палаці мистецтв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Починаючи з 22 жовтня, у Львові збільшиться кількість пунктів вакцинації. Протягом трьох днів додаткові центри працюватимуть в одній зі шкіл міста та у палаці мистецтв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.
За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької, пункти вакцинації розташували у:
- загальноосвітній школі №95, що розташована за адресою: вулиця Кавалерідзе, 15;
- Палаці мистецтв, що розташований за адресою: вулиця Коперника, 17.
Зазначається, що діятимуть вони упродовж п’ятниці, суботи й неділі з 10:00 до 18:30. В кожному пункті працюватимуть по одній бригаді.
Охочим вакцинуватися будуть доступні вакцини:
- Pfizer;
- AstraZeneca;
- Coronavac.