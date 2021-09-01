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В школу - с маской. Каких правил с сегодняшнего дня будут придерживаться ученики и педагоги

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Украина, Среда 01 сентября 2021 08:00
В школу - с маской. Каких правил с сегодняшнего дня будут придерживаться ученики и педагоги Фото: обнародован ряд правил эпидбезопасности для учеников и учителей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 сентября дети традиционно возвращаются за парты. Однако как ученикам, так и учителям придется соблюдать ряд карантинных правил, в частности - масочного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление главного санитарного врача Игоря Кузина.

Вход в школы

При входе в учебные заведения преподаватели и школьники обязаны надевать защитную маску. Это правило также касается и родителей учеников.

Маски во время занятий

Согласно постановлению, масочного режима дети могут не соблюдать непосредственно во время занятий.

Только в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется.

Исключением являются ученики 1-4 классов им разрешается не использовать средства защиты. Все остальные дети должны действовать в соответствии с установленными правилами.

Рекомендации для учителей

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют преподавателям одевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании.

Напомним, в Киеве установлен ряд запретов в школах, от родителей потребуют COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе.

Отметим, Минздрав дал рекомендации по проведению "первого звонка" в условиях карантина.

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