В школу - с маской. Каких правил с сегодняшнего дня будут придерживаться ученики и педагоги

Сегодня, 1 сентября дети традиционно возвращаются за парты. Однако как ученикам, так и учителям придется соблюдать ряд карантинных правил, в частности - масочного режима.

Вход в школы

При входе в учебные заведения преподаватели и школьники обязаны надевать защитную маску. Это правило также касается и родителей учеников.

Маски во время занятий

Согласно постановлению, масочного режима дети могут не соблюдать непосредственно во время занятий.

Только в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется.

Исключением являются ученики 1-4 классов им разрешается не использовать средства защиты. Все остальные дети должны действовать в соответствии с установленными правилами.

Рекомендации для учителей

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют преподавателям одевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании.