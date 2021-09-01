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До школи - з маскою. Яких правил від сьогодні дотримуватимуться учні та вчителі

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Україна, Середа 01 вересня 2021 08:00
До школи - з маскою. Яких правил від сьогодні дотримуватимуться учні та вчителі Фото: оприлюднено низку правил епідбезпеки для учнів та вчителів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 вересня діти традиційно повертаються за парти. Однак як учням, так і вчителям доведеться дотримуватися низки карантинних правил, зокрема - маскового режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Вхід до шкіл

При вході до навчальних закладів викладачі та школярі зобов'язані одягати захисну маску. Це правило також стосується і батьків учнів.

Маски під час занять

Згідно з постановою, маскового режиму діти можуть не дотримуватись безпосередньо під час занять.

Але в разі пересування між приміщеннями в школі маски одягати все ж доведеться.

Вийнятком є учні 1-4 класів, їм дозволяється не використовувати засоби захисту. Всі інші діти мають діяти відповідно до встановлених правил.

Рекомендації для вчителів

Крім цього у МОЗ рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки є багаторазовими, тому у відомстві наголошують на їх обов'язковому дезінфікуванні.

Нагадаємо, у Києві встановлено низку заборон у школах, від батьків вимагатимуть COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході.

Зазначимо, МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину.

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