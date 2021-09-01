До школи - з маскою. Яких правил від сьогодні дотримуватимуться учні та вчителі
Сьогодні, 1 вересня діти традиційно повертаються за парти. Однак як учням, так і вчителям доведеться дотримуватися низки карантинних правил, зокрема - маскового режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
Вхід до шкіл
При вході до навчальних закладів викладачі та школярі зобов'язані одягати захисну маску. Це правило також стосується і батьків учнів.
Маски під час занять
Згідно з постановою, маскового режиму діти можуть не дотримуватись безпосередньо під час занять.
Але в разі пересування між приміщеннями в школі маски одягати все ж доведеться.
Вийнятком є учні 1-4 класів, їм дозволяється не використовувати засоби захисту. Всі інші діти мають діяти відповідно до встановлених правил.
Рекомендації для вчителів
Крім цього у МОЗ рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки є багаторазовими, тому у відомстві наголошують на їх обов'язковому дезінфікуванні.
Нагадаємо, у Києві встановлено низку заборон у школах, від батьків вимагатимуть COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході.
Зазначимо, МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину.