UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В школу - с маской. Каких правил с сегодняшнего дня будут придерживаться ученики и педагоги

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 сентября дети традиционно возвращаются за парты. Однако как ученикам, так и учителям придется соблюдать ряд карантинных правил, в частности - масочного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление главного санитарного врача Игоря Кузина.

Вход в школы

При входе в учебные заведения преподаватели и школьники обязаны надевать защитную маску. Это правило также касается и родителей учеников.

Маски во время занятий

Согласно постановлению, масочного режима дети могут не соблюдать непосредственно во время занятий.

Только в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется.

Исключением являются ученики 1-4 классов им разрешается не использовать средства защиты. Все остальные дети должны действовать в соответствии с установленными правилами.

Рекомендации для учителей

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют преподавателям одевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании.

Напомним, в Киеве установлен ряд запретов в школах, от родителей потребуют COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе.

Отметим, Минздрав дал рекомендации по проведению "первого звонка" в условиях карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирусУчебный год