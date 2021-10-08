Школы - на "дистанционку" и прекращение плановых госпитализаций. Львов усиливает карантин

Во Львове ужесточают карантинные ограничения. С 18 октября школы переведут на дистанционное обучение, а больницы приостановят все плановые госпитализации.

По его словам, соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

"С 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольные учреждения и досуг переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Таким образом должны оборвать цепочку заболевания", - написал Садовой.

Кроме того, город приостанавливает плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы оставить места для на COVID-19.

Также было рекомендовано ограничить развлекательные массовые мероприятия.

Мэр добавил, что решение относительно работы рынков, заведений питания, магазинов и другого бизнеса сейчас обсуждается.

Садовый добавил, что следующее заседание комиссии состоится на следующей неделе.