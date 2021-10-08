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Школи - на "дистанційку" та припинення планових госпіталізацій. Львів посилює карантин

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Львів, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:08
Школи - на "дистанційку" та припинення планових госпіталізацій. Львів посилює карантин Фото: Львів посилює карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові посилюють карантинні обмеження. З 18 жовтня школи переведуть на дистанційне навчання, а лікарні призупинять всі планові госпіталізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

За його словами, відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ та НС.

"З 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Таким чином маємо обірвати ланцюжок захворювання", - написав Садовий.

Крім того, місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби залишити місця для на COVID-19.

Також було рекомендовано обмежити розважальні масові заходи.

Мер додав, що рішення стосовно роботи ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу наразі обговорюється.

Садовий додав, що наступне засідання комісії відбудеться наступного тижня.

Зазначимо, що Львівська область може перейти в "червону" зону адаптивного карантину вже за тиждень.

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