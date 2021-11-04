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Школы должны работать. В Минздраве раскритиковали дистанционку в "красных" зонах

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 16:28
Школы должны работать. В Минздраве раскритиковали дистанционку в "красных" зонах Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина. По его словам, решения областных властей не должны нарушать постановление Кабмина о карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Минздрава.

Как пояснил Кузин, правительственное постановление №1236 предусматривает, что в "красной" зоне разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

"Решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлению №1236... По моему убеждению, в областях должен продолжаться учебный процесс. Пока мы должны выполнять решение, принятое местными властями, но мы надеемся, что очень быстро сможем предоставить разъяснение и проработать с КГГА указанное вопрос", - сказал главный санврач.

Сейчас дистанционное обучение 1-11 классов ввели в Киеве, Херсоне, Львове, Сумской области. Однако, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в "красной" зоне, несмотря на уровень вакцинации в заведении.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к привычному формату обучения.

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