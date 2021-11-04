Школи мають працювати. У МОЗ розкритикували дистанційку в "червоних" зонах

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам карантину. За його словами, рішення обласної влади не повинні порушувати постанову Кабміну про карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників МОЗ.

Як пояснив Кузін, урядова постанова №1236 передбачає, що в "червоній" зоні дозволяється робота шкіл за умови вакцинації 100% педагогів та персоналу закладу.

"Рішення регіональних комісій ТЕБ та НС не мають суперечити постанові №1236... На моє переконання, в областях має продовжуватися навчальний процес. Поки ми маємо виконувати рішення, прийняте місцевою владою, але ми сподіваємося, що дуже швидко зможемо надати роз'яснення і пропрацювати з КМДА вказане питання", - сказав головний санлікар.

Наразі дистанційне навчання 1-11 класів запровадили у Києві, Херсоні, Львові, Сумській області. Однак, згідно з постановою Кабміну, початкова школа та дитсадки можуть працювати в "червоній" зоні, попри рівень вакцинації в закладі.