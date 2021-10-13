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Школы Одессы уходят на дистанционное обучение: названа дата

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Одесса, Среда 13 октября 2021 20:45
Школы Одессы уходят на дистанционное обучение: названа дата Фото: в Одессе с 18 октября школы переведут на дистанционное обучение (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе руководству школ рекомендовали с 18 октября перейти на дистанционную форму обучения. Осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елену Буйневич, директора департамента образования и науки Одесского городского совета.

"С учетом явного ухудшения эпидситуации, закрытия почти 200 классов на карантин, письма МОН (министерство образования и науки), с 18 октября на неделю школам города рекомендовано дистанционное обучение", - написала она на своей странице в Facebook.

Буйневич отметила, что школьные осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября и завершатся 29-го.

Напомним, сегодня МОН направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений должны определить самостоятельно.

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