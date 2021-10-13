Школи Одеси йдуть на дистанційне навчання: названа дата
В Одесі керівництву шкіл рекомендували з 18 жовтня перейти на дистанційну форму навчання. Осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олену Буйневич, директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради.
"З урахуванням явного погіршення епідситуації, закриття майже 200 класів на карантин, листи МОН (Міністерство освіти і науки), з 18 жовтня на тиждень школам міста рекомендовано дистанційне навчання", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Буйневич зазначила, що шкільні осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня і завершаться 29-го.
Нагадаємо, сьогодні МОН направило до шкіл лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Однак дату початку канікул керівники навчальних закладів повинні визначити самостійно.