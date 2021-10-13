Школи Одеси йдуть на дистанційне навчання: названа дата

В Одесі керівництву шкіл рекомендували з 18 жовтня перейти на дистанційну форму навчання. Осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олену Буйневич , директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

"З урахуванням явного погіршення епідситуації, закриття майже 200 класів на карантин, листи МОН (Міністерство освіти і науки), з 18 жовтня на тиждень школам міста рекомендовано дистанційне навчання", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Буйневич зазначила, що шкільні осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня і завершаться 29-го.