Школы Ужгорода переводят на дистанционку: названа дата

С 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета в Facebook .

"С понедельника, 24 января, в заведениях общего среднего образования Ужгорода - карантин с дистанционной формой обучения. Вводят его на две недели", - говорится в сообщении.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.