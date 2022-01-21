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Школы Ужгорода переводят на дистанционку: названа дата

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Ужгород, Пятница 21 января 2022 10:34
Школы Ужгорода переводят на дистанционку: названа дата Фото: школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

С 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета в Facebook.

"С понедельника, 24 января, в заведениях общего среднего образования Ужгорода - карантин с дистанционной формой обучения. Вводят его на две недели", - говорится в сообщении.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.

Напомним, 19 января новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Закарпатской области. В частности, случай обнаружили в Ужгороде.

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