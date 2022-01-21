ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Школи Ужгорода переводять на дистанційку: названо дату

Новость на русском →
Ужгород, П'ятниця 21 січня 2022 10:34
Школи Ужгорода переводять на дистанційку: названо дату Фото: школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

З 24 січня по 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на гострі респіраторні захворювання і COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради в Facebook.

"З понеділка, 24 січня, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода - карантин з дистанційною формою навчання. Вводять його на два тижні", - йдеться в повідомленні.

Карантин відноситься також до міських художніх і спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Зазначається, що епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищено в 2,2 рази. У перший раз в цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.

Нагадаємо, 19 січня новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області. Зокрема, випадок виявили в Ужгороді.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус