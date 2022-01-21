Школи Ужгорода переводять на дистанційку: названо дату
З 24 січня по 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на гострі респіраторні захворювання і COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради в Facebook.
"З понеділка, 24 січня, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода - карантин з дистанційною формою навчання. Вводять його на два тижні", - йдеться в повідомленні.
Карантин відноситься також до міських художніх і спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.
Зазначається, що епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищено в 2,2 рази. У перший раз в цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.
Нагадаємо, 19 січня новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області. Зокрема, випадок виявили в Ужгороді.