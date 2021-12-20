Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей: правительство сделало заявление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министр образования Великобритании Надхим Захави обратился к учителям, которые вышли на пенсию и к тем, кто сменил профессию. Он просит их временно помочь восполнить пробелы в нехватке персонала в школах, чтобы дети могли продолжить очное обучение.

Ожидается, что быстрое распространение штамма "Омикрон" приведет к тому, что большее количество учителей будут вынуждены изолироваться из-за болезни, в результате школам грозит нехватка персонала.

"Хотя 99,9% школ постоянно были открыты в этом семестре, с увеличением количества случаев Омикрон, мы должны убедиться, что в школах и колледжах есть учителя, чтобы они могли оставаться открытыми для очного обучения", - сказал Захави

Он призвал всех желающих начать процесс оформления в школы уже сейчас, чтобы необходимые проверки были завершены к январю. Отмечается, что даже один день в неделю будет полезен.