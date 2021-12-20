Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей: правительство сделало заявление
Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" в следующем году. Министерство образования сделало заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Министр образования Великобритании Надхим Захави обратился к учителям, которые вышли на пенсию и к тем, кто сменил профессию. Он просит их временно помочь восполнить пробелы в нехватке персонала в школах, чтобы дети могли продолжить очное обучение.
Ожидается, что быстрое распространение штамма "Омикрон" приведет к тому, что большее количество учителей будут вынуждены изолироваться из-за болезни, в результате школам грозит нехватка персонала.
"Хотя 99,9% школ постоянно были открыты в этом семестре, с увеличением количества случаев Омикрон, мы должны убедиться, что в школах и колледжах есть учителя, чтобы они могли оставаться открытыми для очного обучения", - сказал Захави
Он призвал всех желающих начать процесс оформления в школы уже сейчас, чтобы необходимые проверки были завершены к январю. Отмечается, что даже один день в неделю будет полезен.
"Любой, кто думает, что может помочь, должен начать процесс оформления прямо сейчас на веб-сайте Get Into Teaching, чтоб получить одобрение", - сказал он.
Напомним, что штамм "Омикрон" слишком быстро распространился в Англии. Сейчас его считают доминирующим.