ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей: правительство сделало заявление

Новина українською →
Великобритания, Понедельник 20 декабря 2021 07:09
Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей: правительство сделало заявление Фото: в Великобритании в школы просят вернуться пенсионеров (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" в следующем году. Министерство образования сделало заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр образования Великобритании Надхим Захави обратился к учителям, которые вышли на пенсию и к тем, кто сменил профессию. Он просит их временно помочь восполнить пробелы в нехватке персонала в школах, чтобы дети могли продолжить очное обучение.

Ожидается, что быстрое распространение штамма "Омикрон" приведет к тому, что большее количество учителей будут вынуждены изолироваться из-за болезни, в результате школам грозит нехватка персонала.

"Хотя 99,9% школ постоянно были открыты в этом семестре, с увеличением количества случаев Омикрон, мы должны убедиться, что в школах и колледжах есть учителя, чтобы они могли оставаться открытыми для очного обучения", - сказал Захави

Он призвал всех желающих начать процесс оформления в школы уже сейчас, чтобы необходимые проверки были завершены к январю. Отмечается, что даже один день в неделю будет полезен.

"Любой, кто думает, что может помочь, должен начать процесс оформления прямо сейчас на веб-сайте Get Into Teaching, чтоб получить одобрение", - сказал он.

Напомним, что штамм "Омикрон" слишком быстро распространился в Англии. Сейчас его считают доминирующим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Омикрон школа
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе