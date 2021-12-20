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Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей: правительство сделало заявление

Автор: Наталья Скороход

Школы Великобритании готовятся к нехватке учителей из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" в следующем году. Министерство образования сделало заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр образования Великобритании Надхим Захави обратился к учителям, которые вышли на пенсию и к тем, кто сменил профессию. Он просит их временно помочь восполнить пробелы в нехватке персонала в школах, чтобы дети могли продолжить очное обучение.

даже один день в неделю будет полезен.

Напомним, что штамм "Омикрон" слишком быстро распространился в Англии. Сейчас его считают доминирующим.

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