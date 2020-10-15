Школы Запорожья уйдут на двухнедельные каникулы с 19 октября

В Запорожье школы уйдут на каникулы с 19 октября на две недели. Возможно продление каникул, исходя из эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк.

В школы ученики должны вернуться 2 ноября. Детские садики будут работать в обычном режиме и дальше.

"С понедельника, как и было запланировано, ученики всех учебных заведений Запорожья идут на каникулы до 30 октября. Дальше все будет зависеть от ситуации с распространением вируса в городе и стране. Детские садики пока будут работать в обычном режиме", - отметил Буряк.

Напомним, во вторник Кабинет министров утвердил постановление, по которому карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 октября.

При этом по стране местные власти, преимущественно, не приняли рекомендацию правительства. Каникулы не смещают либо начинают на несколько дней позже указанной даты.

Напомним, в Украине на сегодня зафиксировано 5062 новых случая заражения коронавирусом. Из них 52 - в Запорожье, а в Запорожской области всего - 112 случаев.