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Школи Запоріжжя підуть на двотижневі канікули з 19 жовтня

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 15 жовтня 2020 15:26
Школи Запоріжжя підуть на двотижневі канікули з 19 жовтня Фото: школярі в масках в Запоріжжі (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Запоріжжі школи підуть на канікули з 19 жовтня на два тижні. Можливо подовження канікул, виходячи з епідеміологічної ситуації.

Про це заявив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

До школ учні повинні повернутися 2 листопада. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі і далі.

"З понеділка, як і було заплановано, учні усіх навчальних закладів Запоріжжя йдуть на канікули до 30 жовтня. Далі все буде залежати від ситуації з поширенням вірусу в місті та країні. Дитячі садки наразі працюватимуть у звичному режимі", - зазначив Буряк.

Нагадаємо, у вівторок Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою карантин в Україні продовжений до кінця 2020 року, а школам рекомендували піти на канікули з 15 жовтня.

При цьому по країні місцеві влади, здебільшого, не прийняли рекомендацію уряду. Канікули не зміщують або починають на кілька днів пізніше зазначеної дати.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні зафіксовано 5062 нових випадки зараження коронавірусом. З них 52 - у Запоріжжі, а в Запорізькій області всього - 112 випадків.

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