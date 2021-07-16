Шмыгаль назвал страны Европы, которые уже признали украинские COVID-сертификаты
Украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.
Он напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.
"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмигаль.
Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.
"Этим активно занимается Министерство иностранных дел", - подытожил Шмигаль.
Ранее сообщалось, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.
В МИД после этого сообщили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.