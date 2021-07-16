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Шмыгаль назвал страны Европы, которые уже признали украинские COVID-сертификаты

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Пятница 16 июля 2021 10:28
Шмыгаль назвал страны Европы, которые уже признали украинские COVID-сертификаты Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

Он напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.

"Этим активно занимается Министерство иностранных дел", - подытожил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.

В МИД после этого сообщили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.

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