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Шмигаль назвав країни Європи, які вже визнали українські COVID-сертифікати

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П'ятниця 16 липня 2021 10:28
Шмигаль назвав країни Європи, які вже визнали українські COVID-сертифікати Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український сертифікат про вакцинацію вже погодилися признати кілька країн Європи. Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду.

Він нагадав, що українські сертифікати вакцинації почали працювати з 1 липня.

"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом... Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що мета найближчого часу - розширити дію географії сертифікатів.

"Цим активно займається міністерство закордонних справ", - підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України.

У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.

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