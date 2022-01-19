Шмыгаль, Ляшко, Ткаченко и Шкарлет получили бустерную дозу вакцины от COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, министр культуры Александр Ткаченко и министр науки и образования Сергей Шкарлет получили бустерную дозу вакцины от COVID-19. Они призвали вакцинироваться всех тех, у кого прошло более 6 месяцев с момента второй вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Вместе с коллегами из Кабинета министров Украины получил свою бустерную дозу антиковидной вакцины. От моей второй прививки прошло более 6 месяцев, поэтому воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от коронавирусной болезни", - написал он.

При этом Ляшко отметил, что у него базовый курс прививки был сделан вакциной AstraZeneca, бустерная доза, согласно рекомендациям НТГЭИ - мРНК вакциной.

"Я выбрал Moderna", - написал он, призвав всех вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Министр науки и образования Сергей Шкарлет, который также сегодня вакцинировался, пригласил всех на вакцинацию.

"Сам вакцинировался и всех приглашаю", - написал он в Telegram.

Фото: вакцинация Шкарлета (t.me/SerhiyShkarlet)

Бустерную дозу вакцины получил также и министр культуры Александр Ткаченко.

"Бустерная вакцина - done! Вместе с коллегами-министрами сегодня сделал третью прививку от Ковид-19. Верю и ученым, и врачам, которые доказали, что вакцинация снижает шансы заболеть коронавирусом, а если уж так произошло, течение болезни должно быть значительно легче. Это особенно важно, ведь, по данным ВОЗ, нас ожидает новая волна, связанная с распространением штамма Омикрон", - написал он в Telegram.

Фото: вакцинация Ткаченко (t.me/otkachenkokyiv)