Шмигаль, Ляшко, Ткаченко і Шкарлет отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, міністр культури Олександр Ткаченко та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19. Вони закликали вакцинуватися всіх тих, у кого пройшло більше 6 місяців з моменту другої вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Разом з колегами з Кабінету міністрів України отримав свою бустерну дозу антиковідної вакцини. Від мого другого щеплення пройшло більше 6 місяців, тому скористався можливістю отримати додатковий захист від коронавірусної хвороби", - написав він.

При цьому Ляшко зазначив, що у нього базовий курс щеплення був зроблений вакциною AstraZeneca, бустерна доза, згідно з рекомендаціями НТГЕІ - мРНК вакциною.

"Я вибрав Moderna", - написав він, закликавши всіх вакцинуватися від коронавірусної інфекції.

Міністр науки і освіти Сергій Шкарлет, який також сьогодні вакцинувався, запросив всіз на вакцинацію.

"Сам вакцинувався і всіх запрошую", - написав він у Telegram.

Фото: вакцинація Шкарлета (t.me/SerhiyShkarlet)

Бустерну дозу вакцини отримав також і міністр культури Олександр Ткаченко.

"Бустерна вакцина - done! Разом із колегами-міністрами сьогодні зробив третє щеплення від Ковід-19. Вірю і вченим, і лікарям, які довели, що вакцинація знижує шанси захворіти на коронавірус, а якщо вже так сталося, перебіг хвороби має бути значно легшим. Це особливо важливо, адже, за даними ВООЗ, на нас чекає нова хвиля, пов'язана з поширенням штаму Омікрон", - написав він в Telegram.

Фото: вакцинація Ткаченка (t.me/otkachenkokyiv)