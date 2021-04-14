Шмыгаль: маски и дистанция - это все еще насущная необходимость

Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. В связи с этим ношение масок и соблюдение социальной дистанции - это все еще насущная необходимость.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине, к сожалению, продолжает наблюдаться довольно напряженная ситуация с распространением коронавирусной болезни. Это означает, что соблюдение противоэпидемических правил - это все еще насущная необходимость. Дисциплина спасает жизни - это факт, который мы видим ежедневно. Маски и дистанция - это несложные вещи, но эти вещи могут уберечь от попадания в стационар или от наихудшего сценария", - отметил он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в некоторых регионах фиксируют снижение количества новых случаев COVID и госпитализаций, поэтому закрывать всю Украину на локдаун нет никакого смысла.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эпидемия COVID в Украине пошла на спад.

"Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных", - рассказал Степанов.