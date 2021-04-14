ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль: маски і дистанція - це все ще нагальна необхідність

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 13:28
Шмигаль: маски і дистанція - це все ще нагальна необхідність Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носа/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою. У зв'язку з цим носіння масок і дотримання соціальної дистанції - це ще все нагальна необхідність.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні, на жаль, продовжує спостерігатися досить напружена ситуація з поширенням коронавірусної хвороби. Це означає, що дотримання протиепідемічних правил - це нагальна необхідність. Дисципліна рятує життя - це факт, який ми бачимо щодня. Маски і дистанція - це нескладні речі, але ці речі можуть вберегти від попадання до стаціонару або від найгіршого сценарію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків COVID і госпіталізацій, закривати всю Україну на локдаун немає ніякого сенсу.

У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що епідемія COVID в Україні пішла на спад.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних з лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих", - розповів Степанов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Денис Шмигаль Карантин Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19