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Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 20:51
Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин. В городах ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Он заявил, что сейчас у властей в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.

"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, с понедельника Киев будет в "оранжевой зоне" карантина. Сумы же переведены из "оранжевой зоны" в "красную". Это предусматривает усиление ограничительных мер в городах.

Харьковская область идет на втором месте среди регионов по количеству заболевших коронавирусом - 23 242 случая за весь период пандемии. Больше только в Киеве.

Также сегодня Кабинет министров принял ряд важных решений по противодействию коронавирусу. В частности, правительство выделило дополнительные средства на тестирование.

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