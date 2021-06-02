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В Шотландии отменили смягчение карантина из-за "индийского" штамма COVID-19

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Шотландия, Среда 02 июня 2021 05:14
В Шотландии отменили смягчение карантина из-за "индийского" штамма COVID-19 Фото: смягчение карантина в Шотландии отменяется (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Шотландии правительство решило отложить смягчение карантина. Это коснется большей части страны из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

В правительстве заявили, что большая часть центрального пояса Шотландии останется под ограничениями Уровня 2. Таким образом по всей стране не смогут смягчить карантин до Уровня 1 или 0.

"На фоне распространения индийского варианта коронавируса, будет небольшое замедление отмены правил изоляции для большей части Шотландии", - заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен

Она добавила, что благодаря вакцинации есть надежда, что это продлиться не слишком долго.

Под ограничениями Уровня 2 останутся города Эдинбург, Мидлотиан, Данди, Восточный Данбартоншир, Ренфрушир, Восточный Ренфрушир, Северный, Южный и Восточный Эйршир, Северный и Южный Ланаркшир, Клакманнаншир и Стерлинг. В соответствии с ограничениями Уровня 2 пабам и ресторанам разрешат подавать алкоголь в помещении, собираться компаниям из шести человек.

Также жители регионов из Уровня 2 не должны входить в зону Уровня 3 или 4. Исключением могут быть ситуации, когда люди работают в этой зоне или ухаживают за больными или пожилыми людьми.

Напомним, в Италии ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений.

Ранее сообщалось, что в Грузии сократили комендантский час в ночное время. Это сделали для того, чтоб фермеры могли работать.

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