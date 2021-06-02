В Шотландии отменили смягчение карантина из-за "индийского" штамма COVID-19
В Шотландии правительство решило отложить смягчение карантина. Это коснется большей части страны из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.
Об этом сообщает Sky News.
В правительстве заявили, что большая часть центрального пояса Шотландии останется под ограничениями Уровня 2. Таким образом по всей стране не смогут смягчить карантин до Уровня 1 или 0.
"На фоне распространения индийского варианта коронавируса, будет небольшое замедление отмены правил изоляции для большей части Шотландии", - заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен
Она добавила, что благодаря вакцинации есть надежда, что это продлиться не слишком долго.
Под ограничениями Уровня 2 останутся города Эдинбург, Мидлотиан, Данди, Восточный Данбартоншир, Ренфрушир, Восточный Ренфрушир, Северный, Южный и Восточный Эйршир, Северный и Южный Ланаркшир, Клакманнаншир и Стерлинг. В соответствии с ограничениями Уровня 2 пабам и ресторанам разрешат подавать алкоголь в помещении, собираться компаниям из шести человек.
Также жители регионов из Уровня 2 не должны входить в зону Уровня 3 или 4. Исключением могут быть ситуации, когда люди работают в этой зоне или ухаживают за больными или пожилыми людьми.
Напомним, в Италии ресторанам разрешили принимать гостей внутри помещений.
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