UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Шри-Ланке обяжут привиться бустером работников служб и индустрии туризма

Автор: Сергей Пышкин

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса приказал ввести обязательную вакцинацию бустером для работников служб и сферы туризма. Страна планирует вновь открыть индустрию туристических путешествий и оживить экономику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По состоянию на сегодня, на Шри-Ланке вакцинировано чуть более 60% из 22 млн населения. Экономика страны зависит от международного туризма, в связи с чем в прошлом месяце было отменено долю ограничений и открыты границы для вакцинированных путешественников с отрицательным результатом теста.

Отмечается, что более миллиона человек, среди которых сотрудники служб безопасности, медицинских работников и работников индустрии туризма - обяжут получить бустерную прививку препаратом Pfizer с 1 ноября.

В 2018 году прибыль Шри-Ланки от туризма, за первые восемь месяцев, упала с 4,3 млрд долларов до 33 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-ЛанкаВакцинация