На Шри-Ланке обяжут привиться бустером работников служб и индустрии туризма

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса приказал ввести обязательную вакцинацию бустером для работников служб и сферы туризма. Страна планирует вновь открыть индустрию туристических путешествий и оживить экономику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По состоянию на сегодня, на Шри-Ланке вакцинировано чуть более 60% из 22 млн населения. Экономика страны зависит от международного туризма, в связи с чем в прошлом месяце было отменено долю ограничений и открыты границы для вакцинированных путешественников с отрицательным результатом теста.

Отмечается, что более миллиона человек, среди которых сотрудники служб безопасности, медицинских работников и работников индустрии туризма - обяжут получить бустерную прививку препаратом Pfizer с 1 ноября.

В 2018 году прибыль Шри-Ланки от туризма, за первые восемь месяцев, упала с 4,3 млрд долларов до 33 млн долларов.