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На Шри-Ланке ослабят карантин: рестораны и отели возобновят работу

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Шри-Ланка, Суббота 10 июля 2021 12:54
На Шри-Ланке ослабят карантин: рестораны и отели возобновят работу Фото: на Шри-Ланке ослабляют карантин (flagi.in.ua)
Автор: Юлия Струк

На Шри-Ланке ослабляют карантинные ограничения из-за коронавируса. Спустя два месяца ограничений возобновят работу рестораны, отели, кинотеатры и музеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Власти Шри-Ланки также разрешили публике снова посещать места религиозного поклонения.

Вместе с тем театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину.

Также предусмотрено, что на конференции, семинары и другие мероприятия можно допускать лишь 50 посетителей.

Кроме того, максимум в 50 человек допускается на похоронах человека, умершего по причине, не связанной с COVID-19.

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