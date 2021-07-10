ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Шрі-Ланці послаблять карантин: ресторани і готелі відновлять роботу

Новость на русском →
Шрі-Ланка, Субота 10 липня 2021 12:54
На Шрі-Ланці послаблять карантин: ресторани і готелі відновлять роботу Фото: на Шрі-Ланці послаблюють карантин (flagi.in.ua)
Автор: Юлія Струк

На Шрі-Ланці послаблюють карантинні обмеження через коронавірус. Після двох місяців обмежень відновлюють роботу ресторани, готелі, кінотеатри і музеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Влада Шрі-Ланки також дозволила публіці знову відвідувати місця релігійного поклоніння.

Разом з тим театри, кінотеатри і музеї можуть працювати при заповнюваності відвідувачами наполовину.

Також передбачено, що на конференції, семінари та інші заходи можна допускати лише 50 відвідувачів.

Крім того, максимум у 50 осіб допускається на похоронах людини, який помер з причин, не пов'язаних з COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шри-Ланка Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус