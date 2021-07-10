На Шрі-Ланці послаблять карантин: ресторани і готелі відновлять роботу
Фото: на Шрі-Ланці послаблюють карантин (flagi.in.ua)
На Шрі-Ланці послаблюють карантинні обмеження через коронавірус. Після двох місяців обмежень відновлюють роботу ресторани, готелі, кінотеатри і музеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Влада Шрі-Ланки також дозволила публіці знову відвідувати місця релігійного поклоніння.
Разом з тим театри, кінотеатри і музеї можуть працювати при заповнюваності відвідувачами наполовину.
Також передбачено, що на конференції, семінари та інші заходи можна допускати лише 50 відвідувачів.
Крім того, максимум у 50 осіб допускається на похоронах людини, який помер з причин, не пов'язаних з COVID-19.