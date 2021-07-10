На Шрі-Ланці послаблять карантин: ресторани і готелі відновлять роботу

На Шрі-Ланці послаблюють карантинні обмеження через коронавірус. Після двох місяців обмежень відновлюють роботу ресторани, готелі, кінотеатри і музеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Влада Шрі-Ланки також дозволила публіці знову відвідувати місця релігійного поклоніння.

Разом з тим театри, кінотеатри і музеї можуть працювати при заповнюваності відвідувачами наполовину.

Також передбачено, що на конференції, семінари та інші заходи можна допускати лише 50 відвідувачів.

Крім того, максимум у 50 осіб допускається на похоронах людини, який помер з причин, не пов'язаних з COVID-19.