Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ
Фото: штамм Дельта обнаружили в 132 странах мира (Getty Images)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние четыре недели:
- щтамм "Дельта" обнаружили на территориях 132 стран;
- в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или на 50%.
В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.