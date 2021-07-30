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Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

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Швейцария , Пятница 30 июля 2021 18:03
Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ Фото: штамм Дельта обнаружили в 132 странах мира (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние четыре недели:

  • щтамм "Дельта" обнаружили на территориях 132 стран;
  • в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или на 50%.

В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.

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