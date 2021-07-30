Штам "Дельта" виявили в 132 країнах світу, - ВООЗ
Фото: штам Дельта виявили в 132 країнах світу (Getty Images)
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила про те, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в 132 країнах. Захворюваність у більшості регіонах продовжує стрімко рости протягом останнього місяця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.
За словами генерального директора організації Тедроса Гебреїсуса, лише за останні чотири тижні:
- штам "Дельта" виявили на територіях 132 країн;
- в п’яти з шести регіонів ВООЗ захворюваність збільшилась на 80%, або ж на 50%.
Протягом цього ж періоду, на території Африки смертність від коронавірусу стрімко збільшилась на 80%.