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Штам "Дельта" виявили в 132 країнах світу, - ВООЗ

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Швейцарія , П'ятниця 30 липня 2021 18:03
Штам "Дельта" виявили в 132 країнах світу, - ВООЗ Фото: штам Дельта виявили в 132 країнах світу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила про те, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в 132 країнах. Захворюваність у більшості регіонах продовжує стрімко рости протягом останнього місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

За словами генерального директора організації Тедроса Гебреїсуса, лише за останні чотири тижні:

  • штам "Дельта" виявили на територіях 132 країн;
  • в п’яти з шести регіонів ВООЗ захворюваність збільшилась на 80%, або ж на 50%.

Протягом цього ж періоду, на території Африки смертність від коронавірусу стрімко збільшилась на 80%.

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