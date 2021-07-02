Штамм "Дельта" выявили уже почти в 100 странах, - ВОЗ

Штамм коронавируса "Дельта" на сегодня выявили уже в 98 странах мира. Он чрезвычайно опасен, потому что продолжает видоизменяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса.

"Штамм "Дельта" обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения", - отметил он.

Напомним, ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID и среди них - появление штамма "Дельта".

До этого ученые назвали вакцины, которые могут защищать от COVID годами.