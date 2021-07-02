Штам "Дельта" виявили вже майже в 100 країнах, - ВООЗ

Штам коронавірусу "Дельта" на сьогодні виявили вже в 98 країнах світу. Він надзвичайно небезпечний, тому що продовжує видозмінюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебрейсуса.

"Штам "Дельта" виявлений як мінімум в 98 країнах і швидко поширюється в країнах з низьким і високим охопленням вакцинацією. Цей варіант небезпечний і продовжує розвиватися і видозмінюватися, що вимагає постійної оцінки і ретельного коригування відповідних заходів громадської охорони здоров'я", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що в Європі вже склалися три умови для чергової хвилі COVID і серед них - поява штаму "Дельта".

До цього вчені назвали вакцини, які можуть захищати від COVID роками.