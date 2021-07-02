UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Штамм "Дельта" выявили уже почти в 100 странах, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Штамм коронавируса "Дельта" на сегодня выявили уже в 98 странах мира. Он чрезвычайно опасен, потому что продолжает видоизменяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейсуса.

"Штамм "Дельта" обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения", - отметил он.

Напомним, ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID и среди них - появление штамма "Дельта".

До этого ученые назвали вакцины, которые могут защищать от COVID годами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗCOVID-19Коронавирус