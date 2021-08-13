Штам "Дельта" зафіксували в Сумській області
Фото: штам "Дельта" зафіксували в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Украина)
Сьогодні, 13 серпня у Сумській області зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельта". Про це заявила заступник начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг посадовиці.
"Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області", - сказала вона.
Нагадаємо, у Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини.
Додамо, у Вінницькій області підтверджені 25 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта", з них троє померли.