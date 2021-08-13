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Штам "Дельта" зафіксували в Сумській області

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Сумська область, П'ятниця 13 серпня 2021 12:10
Штам "Дельта" зафіксували в Сумській області Фото: штам "Дельта" зафіксували в Сумській області (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 серпня у Сумській області зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельта". Про це заявила заступник начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг посадовиці.

"Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "Дельта". Тому можемо сказати, що варіант "Дельта" виявили і в нашій області", - сказала вона.

Нагадаємо, у Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини.

Додамо, у Вінницькій області підтверджені 25 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта", з них троє померли.

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