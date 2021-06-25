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Штамм коронавируса "Дельта" необязательно станет доминирующим в Украине, - эксперт

Автор: Милан Лелич

Сам факт попадания на территорию страны варианта "Дельта" не обязательно означает, что он вытеснит все остальные. Появление других опасных штаммов в Украине ранее не имело большого влияния.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"В Украине был выявлен британский вариант, в начале марта, чуть позже – южноафриканский, но ничего не случилось, появление этих вариантов не имело большого влияния", – пояснил собеседник.

Поведение штаммов в отдельных странах не всегда подчиняется общей тенденции. К примеру, в Нидерландах "Дельту" обнаружили еще в апреле, но до сих пор на этот штамм приходится не более 1% всех заражений в стране.

Сценарии развития пандемии в Украине, как полагает Ганиченко, связаны с тремя факторами:

  • наличие и процентное соотношение более распространенных вариантов вируса.
  • темпы вакцинации, которые в Украине пока в четыре раза меньше средних в Европе, хотя постепенно и наращиваются.
  • сдерживающие факторы: сезонность и карантинные меры.

Более подробно о распространении штамма "Дельта" и возможности дополнительных карантинных ограничений в материале РБК-Украина "Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун".

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