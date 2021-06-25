Штамм коронавируса "Дельта" необязательно станет доминирующим в Украине, - эксперт

Сам факт попадания на территорию страны варианта "Дельта" не обязательно означает, что он вытеснит все остальные. Появление других опасных штаммов в Украине ранее не имело большого влияния.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"В Украине был выявлен британский вариант, в начале марта, чуть позже – южноафриканский, но ничего не случилось, появление этих вариантов не имело большого влияния", – пояснил собеседник.

Поведение штаммов в отдельных странах не всегда подчиняется общей тенденции. К примеру, в Нидерландах "Дельту" обнаружили еще в апреле, но до сих пор на этот штамм приходится не более 1% всех заражений в стране.

Сценарии развития пандемии в Украине, как полагает Ганиченко, связаны с тремя факторами: