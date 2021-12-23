Штамм "Омикрон" на 70-80% менее серьезен, чем "Дельта", - CDC

В четверг, 23 декабря, глава Африканских центров по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" на 70-80% менее серьезен, чем предыдущий вариант "Дельта". Однако такую динамику можно наблюдать не во всех странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, данные из Южной Африки показывают, что вариант "Омикрон" менее опасен, чем "Дельта". Однако, по словам Нкенгасонга, это не следует экстраполировать на все страны.

"Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика общественного здравоохранения является местной", - сказал представитель CDC.

Он добавил, что такие факторы, как средний молодой возраст населения ЮАР, может играть определенную роль в том, какая динамика наблюдается в стране.