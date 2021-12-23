Штамм "Омикрон" на 70-80% менее серьезен, чем "Дельта", - CDC
В четверг, 23 декабря, глава Африканских центров по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" на 70-80% менее серьезен, чем предыдущий вариант "Дельта". Однако такую динамику можно наблюдать не во всех странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Так, данные из Южной Африки показывают, что вариант "Омикрон" менее опасен, чем "Дельта". Однако, по словам Нкенгасонга, это не следует экстраполировать на все страны.
"Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика общественного здравоохранения является местной", - сказал представитель CDC.
Он добавил, что такие факторы, как средний молодой возраст населения ЮАР, может играть определенную роль в том, какая динамика наблюдается в стране.
Напомним, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина войдет в следующий год даже с меньшим уровнем COVID-заболеваемости, чем это было на стыке 2020-2021 годов. Однако угроза повторного всплеска по-прежнему достаточно высока.