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Штам "Омікрон" на 70-80% менш серйозний, ніж "Дельта", - CDC

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ПАР, Четвер 23 грудня 2021 14:03
Штам "Омікрон" на 70-80% менш серйозний, ніж "Дельта", - CDC Фото: у ПАР заявили, що штам "Омікрон" менш небезпечний, ніж "Дельта" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 23 грудня, глава Африканських центрів з контролю за захворюваннями (CDC) Джон Нкенгасонг заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" на 70-80% менш серйозний, ніж попередній варіант "Дельта". Однак таку динаміку можна спостерігати не у всіх країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, дані з Південної Африки показують, що варіант "Омікрон" менш небезпечний, ніж "Дельта". Однак, за словами Нкенгасонга, це не слід екстраполювати на всі країни.

"Ми повинні інтерпретувати дані з Південної Африки з великою обережністю. Це перші дні, і практика охорони здоров'я є місцевою", - сказав представник CDC.

Він додав, що такі фактори, як середній молодий вік населення ПАР, можуть відігравати певну роль у тому, яка динаміка спостерігається в країні.

Нагадаємо, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко прогнозує, що Україна увійде наступного року навіть із меншим рівнем COVID-захворюваності, ніж це було на стику 2020-2021 років. Проте загроза повторного сплеску, як і раніше, досить висока.

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