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Штамм "Омикрон" может быть менее опасным, чем "Дельта", - главный инфекционист США

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Понедельник 06 декабря 2021 04:47
Штамм "Омикрон" может быть менее опасным, чем "Дельта", - главный инфекционист США Фото: штамм "Омикрон" может быть менее опасным, чем "Дельта" (instagram.com/doc.fauci)
Автор: Анна Полисученко

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" быстро распространяется по миру. Однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен, чем "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Согласно информации из Южной Африки, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, в регионе не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - заметил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По словам эксперта, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран. "Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок", - высказался Фаучи.

Ранее мы писали, что о смертельных случаях после штамма "Омикрон" пока не сообщалось.

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