Штамм "Омикрон". В Украине вводят самоизоляцию для граждан при въезде в страну

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Правительственный портал ".

На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

О каких именно странах идет речь

Для путешественников, которые провели в соответствующих странах более 7 дней за последние 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

Речь идет о таких странах:

Южно-Африканской Республике,

Республике Ботсвана,

Зимбабве,

Намибии,

Королевстве Лесото,

Королевстве Эсватини,

Республике Мозамбик.

Рекомендации

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Что сейчас известно о штамме "Омикрон"

Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.