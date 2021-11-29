Штам "Омікрон". В Україні вводять самоізоляцію для громадян при в'їзді в країну

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Урядовий портал ".

На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території країн Південної Африки, де зафіксували новий штам коронавірусу.

Про які саме країни йде мова

Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію. Мова йде про такі країни:

Південно-Африканську Республіку,

Республіку Ботсвана,

Зімбабве,

Намібію,

Королівстві Лесото,

Королівство Есватіні,

Республіка Мозамбік.

Рекомендації

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Що зараз відомо про штам "Омікрон"

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму “Омікрон” більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.