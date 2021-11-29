ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штам "Омікрон". В Україні вводять самоізоляцію для громадян при в'їзді в країну

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 листопада 2021 14:13
Штам "Омікрон". В Україні вводять самоізоляцію для громадян при в'їзді в країну Фото: в Україні вводять самоізоляцію для громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров’я уже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян України штамом коронавірусу "Омікрон". Вводять самоізоляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території країн Південної Африки, де зафіксували новий штам коронавірусу.

Про які саме країни йде мова

Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію. Мова йде про такі країни:

  • Південно-Африканську Республіку,
  • Республіку Ботсвана,
  • Зімбабве,
  • Намібію,
  • Королівстві Лесото,
  • Королівство Есватіні,
  • Республіка Мозамбік.

Рекомендації

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Що зараз відомо про штам "Омікрон"

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму “Омікрон” більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус