Штамм "Омикрон" впервые обнаружили в Крыму, - оккупационная власть

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" на полуострове. В связи с чем оккупационная власть ввела ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Аксенова.

"В Крыму зарегистрировали первый случай штамма "Омикрон". То есть мы находимся в зоне риска. В связи с этим нами приняты меры организационного характера", - сказал он.

По его словам, оккупационными властями было "принято решение" запретить проведение массовых мероприятий.

"Также (проводить - ред.) совещания только в больших залах, масочный режим во всех учреждениях, без исключения", - добавил Аксенов.