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Штам "Омікрон" вперше виявили в Криму, - окупаційна влада

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Крим, Понеділок 17 січня 2022 14:07
Штам "Омікрон" вперше виявили в Криму, - окупаційна влада Фото: штам "Омікрон" вперше виявили в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив про перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" на півострові. У зв'язку з чим окупаційна влада ввела низку обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на за заяву Аксьонова.

"У Криму зареєстрували перший випадок штаму "Омікрон". Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв'язку з цим нами вжито запобіжні заходи організаційного характеру", - сказав він.

За його словами, окупаційною владою було "ухвалено рішення" заборонити проведення масових заходів.

"Також (проводити - ред.) наради лише у великих залах, масковий режим у всіх установах, без винятку", - додав Аксьонов.

Нагадаємо, раніше в Криму окупаційна влада заборонила людям старше 65 років заборонили виходити з дому.

Додамо, в окупованому Криму запровадили обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних груп населення.

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