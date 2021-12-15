Штамм "Омикрон" выявили уже в 77 странах мира. Карантин неизбежен, - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах. В ВОЗ отмечают, что штамм "Омикрон" присутствует уже в большинстве стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

"На данный момент 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом "Омикрон", и реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован", - заявил Гебреисус.

Он отметил, что даже если штамм вызывает более легкое течение болезни, то большинуству стран будет тяжело обойтись без карантинных ограничений.

"Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма "Омикрон" с помощью ограничительных мер, работающих сегодня", - заявил глава ВОЗ.