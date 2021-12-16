Штамм "Омикрон" заражает в 70 раз быстрее других видов коронавируса, - ученые КНР

"Исследователи медицинского факультета Гонконгского университета обнаружили, что спустя 24 часа после заражения штаммом "Омикрон" он размножался в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "Дельта" и другие виды вируса", - пишет издание.

Кроме того, ученые выяснили, что масштаб воспроизводства "Омикрона" оказался в 10 раз меньше, чем у первоначального варианта вируса. В результате можно предположить, что "Омикрон" должен вызывать менее тяжелое протекание болезни.

Один из авторов исследования доктор Чэнь Чживэй уточнил, что репликация генома вируса является не единственным фактором, определяющим способность вируса заражать. Он уточнил, что тяжесть протекания заболевания зависит не только от заразности вируса, но и от иммунитета человека.

"Это очень заразный вирус, хоть и менее болезнетворный. Но он инфицирует гораздо больше людей и может вызвать больше случаев серьезного течения болезни и летальных исходов", заявил он, уточнив при этом, что "общая угроза от "Омикрона", вероятно, очень значительна", - сказал он.