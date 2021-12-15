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Штаммами коронавируса "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно, - эксперт Moderna

Автор: Анна Полисученко

В фармацевтической компании Moderna заявили, что люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут заражаться сразу двумя штаммами коронавируса - и "Дельта", и "Омикрон". Это может привести к появлению еще более заразного варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем", - заявил главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.

Он сообщил, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.

"В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и "омикрон" начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой". Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", - сообщил специалист.

По мнению экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

За все время пандемии были выявлены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызывали новую вспышку инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм способен изменить ход пандемии. В организации пояснили, что количество мутаций в штамме "Омикрон" носит беспрецедентный характер, он может быть заразнее ранее обнаруженных вариантов инфекции.

Ранее мы писали, что штамм "Омикрон" способен обходить защиту COVID-вакцин.

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