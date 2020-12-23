Кабмин предлагает штрафовать за нарушение самоизоляции во время карантина

В Украине планируют ввести еще один вид штрафов во время карантина

Кабинет министров предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Проектом закона предлагается статью 44 Кодекса дополнить частью третьей следующего содержания:

"Нарушение лицом порядка обязательного самоизоляции, обсервации, введенных в решении о введении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан"

То есть нарушители, которые не придерживаются карантинных требований, будут вынуждены заплатить от 3400 гривен до 8500 гривен.

Напомним, с 21 ноября в стране ужесточили наказание тех, кто не надевает маску. Штраф составляет от 170 гривен до 255 гривен за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Отметим, сейчас в Украине продолжает сокращаться заболеваемость на COVID-19. Во вторник, 23 декабря, этот показатель был на уровне 378,9 при норме 40.

За сутки в Украине обнаружили 10 136 новых случаев коронавируса, выздоровели более 15 тысяч пациентов. Больше всего заражений в Киеве (+1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.