Кабмін пропонує штрафувати за порушення самоізоляції під час карантину

В Україні планують ввести ще один вид штрафів під час карантину

Кабінет міністрів пропонує ввести адміністративну відповідальність за порушення режиму самоізоляції. Пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Проектом закону пропонується статтю 44 Кодексу доповнити частиною третьою такого змісту:

"Порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Тобто порушники, які не дотримуються карантинних вимог, будуть змушені сплатити від 3400 гривень до 8500 гривень.

Нагадаємо, з 21 листопада в країні посилили покарання тих, хто не надягає маску. Стягнення становить від 170 гривень до 255 гривень за перебування в громадських закладах і транспорті без засобів захисту.

Відзначимо зараз в Україні продовжує скорочуватися захворюваність на COVID-19. У вівторок, 23 грудня, цей показник був на рівні 378,9 при нормі 40.

За добу в Україні виявили 10 136 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч пацієнтів. Найбільше заражень в Києві (+1381), Запорізької (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Україна перебуває на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.